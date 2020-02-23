مواجهات نارية للداخلية والقناة ومنتخب السويس والنصر بالقسم الثاني



تنطلق في الثالثة من عصر الإثنين مباريات الجولة 16 للمجموعة الثانية، بدورى القسم الثاني، بإقامة 6 مواجهات، من العيار الثقيل.



ومن المقرر أن يلتقي في تلك الجولة كلاً من :





1- الداخلية مع الترسانة



يحتضن ملعب نادى السكة الحديد، لقاء فريق الداخلية - وصيف المجموعة - برصيد 25 نقطة مع فريق الترسانة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة شاكر عبد الفتاح، برصيد 14 نقطة.



وحقق فريق الداخلية فوزاً كبيراً على ملعب الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة في الدور الأول.



2- سيراميكا مع القناة



يشهد استاد السويس الجديد، مواجهه مرتقبة، تجمع فريق سيراميكا المتصدر بقيادة هيثم شعبان برصيد 30 نقطة، مع فريق القناة صاحب المركز السابع بقيادة تامر مصطفى برصيد 20 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.



3- بتروجت مع الزرقا





يلتقي فريق بتروجت صاحب المركز الثالث بقيادة علاء عبد العال برصيد 25 نقطة مع فريق الزرقا - متذيل المجموعة - بقيادة محمد حسن برصيد 14 نقطة، ويقام اللقاء على استاد بتروسبورت، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- المريخ مع منتخب السويس





يخرج فريق منتخب السويس، الذي يحتل المركز الرابع، برصيد 23 نقطة، لملاقاة فريق المريخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد العجوز برصيد 14 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



5- جمهورية شبين مع كوكاكولا



يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة سمير كمونه برصيد 20 نقطة، نظيره، فريق كوكاكولا صاحب المركزالتاسع بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 17 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



6- النصر مع النجوم



يلعب فريق النصر الثامن بقيادة سيد عيد برصيد 19 نقطة مع فريق النجومالخامس بقيادة محمد صلاح برصيد 21 نقطة، وحقق النصر الفوز في اللقاء الأول بهدف نظيف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 30 نقطة

2- الداخلية 25 نقطة

3- بتروجت 25 نقطة

4- منتخب السويس 23 نقطة

5- النجوم 21 نقطة

6- جمهورية شبين 20 نقطة

7- القناة 20 نقطة

8- النصر 19 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- المريخ 14 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط



