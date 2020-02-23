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بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:23 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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كرم الفنان القدير محمد صبحي مساء اليوم الأحد في قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم في جاردن سيتي.

ويقام التكريم على هامش الندوة التى يديرها الفنان تامر عبد المنعم، ويعرض خلال الندوة فيلم "العميل رقم ١٣" بطولة النجم القدير محمد صبحى، وصابرين، وإيمان وكوكبة أخرى من النجوم.

يتحدث النجم القدير محمد صبحى عن مشواره المليء بالأعمال الفنية والسينمائية والذي تربع بها على عرش قلوب جمهوره.

بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
بالصور.. تكريم محمد صبحي في قصر السينما
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