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يعقوب السعدي مهاجما اتحاد الكرة المصري: لم نرسل لهم أي لقطات بشأن السوبر

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:02 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الإعلامي الإماراتى يعقوب السعدي، عن ما حدث الأزمة الأخيرة عقب مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

 

وقال السعدى فى تصريحات عبر قناة صدى البلد :" مصر والإمارات شعب واحد، واندهش من الزج باسم قنوات ابو ظبي الرياضية فى أزمة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك".

 

وأضاف :" سمعت محمد فضل فى أحد القنوات يقول جبنا أشرطة مباراة السوبر من قناة أبوظبي الرياضية واليوم حيثيات الحكم التى أصدرت قالوا بناء على طلب رسمي من هيئة ابوظبي للإعلام، وأخذنا اللقطات التى عرضت والتى لم تعترض، وذلك استغرب بسببه لاني رئيس القناة ولا شئ يخرج دون علمي ".

 

وتابع، قائلاً :" لم يخاطبنا أحد بشأن اللقطات ولم يخاطب أحد مخرج المباراة، ولا علاقة  لقناة ابوظبي بما يقوله البيان من اتحاد الكرة بشأن اخذ لقطات من الڤار، ولكن ابوظبي الرياضية لم ترسل اى لقطات ".

 

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد أصدرت عقوبات على لاعبين من الاهلي والزمالك بعد الأحداث التى جرت على ملعب المباراة.

 

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