أوباميانج يهدد عرش فاردى على لقب هدافي الدوري الإنجليزي

تصدر بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال صدارة هدافي الدوري الإنجليزي عقب فوز فريقه على إيفرتون ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء اقيم على ملعب الإمارات بثلاث أهداف مقابل هدفين.





وتقدم الضيوف فى الدقيقة الاولى من زمن المباراة عن طريق لورين ثم تعادل إدوارد نيكيتاه للجانرز فى الدقيقة 27 ثم اضاف أوباميانج هدف ثانى لارسنال فى الدقيقة 33 ثم تعادل ريتشارليسون لايفرتون فى الدقيقة 45 وفى الشوط الثاني وتحديدًا الدقيقة 46 سجل إيمريك أوباميانج الهدف الثالث وهدف الفوز للجانرز ليصل للنقطة 37 فى المركز التاسع.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ارسنال وإيفرتون:





جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 17 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 16 هدف

دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 14 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 12 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 12 هدف

دومنسيك كالفرت لورين لاعب إيفرتون 12 هدف