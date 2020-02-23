Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالتعاون مع الجهات المعنية.. "الأعلى للإعلام" يدرس تشكيل لجنة للرقابة على المطبوعات

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:53 م
Advertisements
عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى للإعلام
عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال الدكتور عصام فرج وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه حضر اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم، والتي ناقشت اختصاص المجلس بالرقابة المطبوعات في مصر، في ضوء المادة رقم 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وخاصة كتب وقصص الأطفال التي احتوت على كلمات إباحية ومضامين غير لائقة.


وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن اللجنة أوصت المجلس بدراسة المادة رقم 4 من قانونه، وتفعيل التعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وهي جهاز حماية المستهلك، ووزارة الثقافة، والرقابة على المصنفات، لتفعيل آلية المادة الخاصة بحماية الكتب والرقابة عليها من الكراهية والتمييز والمواد غير اللائقة.


وتابع: "التفسير الذي طُرح للمادة أن تشمل رقابة المجلس الكتب المصرية، وليس فقط الكتب الواردة من الخارج، وطالبت اللجنة من المجلس، تشكيل لجنة لتفعيل آلية هذه المادة، والمجلس سيقوم بدراسة الأمر".


ونصت المادة (4) من قانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 على الآتي:

يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.

ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.

Advertisements

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة

منذ ساعة الا ربع

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 10 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status