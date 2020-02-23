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الإفتاء: التحفيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتنة كبرى

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى، على تحريم الإفتاء التحفيل بين جماهير كرم القدم، موضحا أنه يقصد بالتحفيل المناوشات والشقاق الذي يحدث بين الجماهير بسبب كرة القدم.

وشدد "الحديدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، على ضرورة أن نهتم بالأخلاق، موضحا أن حسن الخلق هو الباعث الأول للإيجابيات في المجتمع، موضحا أن الدولة في مرحلة بناء، وهو ما يتطلب التكامل وليس الشقاق.

وأكد المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى، أن التحفيل على مواقع التواصل الاجتماعي فتنة كبرى، ويترتب عليها فساد.
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الكلمات المفتاحية

كرم القدم التحفيل الإفتاء

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