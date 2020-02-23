بعد أحداث السوبر.. 4 لاعبين مهددين بالاستبعاد من منتخب مصر

شهدت الفترة الماضية اشتعال كبير في الأجواء عقب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري.





وشهدت مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي مشادات قوية وخروج عن النص من لاعبي القطبين وذلك عقب فوز النادي الأبيض بالبطولة.





عقوبات قاسية من اتحاد الكرة على لاعبي الأهلي والزمالك

وقررت لجنة العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا تطبيق عقوبات قوية على بعض لاعبي الزمالك والأهلي بسبب وقائع السوبر المصري وعلى جماهير الناديين وبعض الإداريين.





قرار ناري من الجهاز الفني لمنتخب مصر

وأكدت مصادر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أنه سيتم استبعاد العديد من اللاعبين من معسكر المنتخب القادم على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري.





4 لاعبين مهددين بالاستبعاد من منتخب مصر

ومن المتوقع أن يتم استبعاد 4 لاعبين من معسكر منتخب مصر القادم بسبب أحداث السوبر وهم:





1- محمود عبد المنعم "كهربا"

لاعب النادي الأهلي ويعتبر المرشح الأول للاستبعاد من معسكر منتخب مصر القادم بسبب ما حدث منه وافتعاله لخلافات عديدة في مباراة السوبر المصري.





2- إمام عاشور

لاعب الزمالك الشاب والذي قد انتشرت بعض الأنباء حول احتمالية انضمامه لمعسكر منتخب مصر ولكنه أصبح مستبعد الآن بشكل كبير جدا بسبب دخوله في مشادات مع بعض لاعبو الأهلي خلال المباراة.





3- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

نجم وقائد نادي الزمالك وأصبح الآن يواجه خطر الاستبعاد من معسكر منتخب مصر القادم بسبب قيامه ببعض الحركات الخارجة خلال مباراة السوبر المصري الممتاز.





4- وليد سليمان

نجم النادي الأهلي وعلى الرغم من تألقه الواضح في الفترة الأخيرة ولكنه أصبح مرشح للاستبعاد من معسكر منتخب مصر القادم بسبب دخوله في خلافات مع لاعبي الزمالك وبعض التصريحات التي أطلقها عقب مباراة السوبر المصري.





موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب توجو يوم 23 مارس القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.