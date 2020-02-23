جهود أمنية مكثفة لضبط سائق دهس سيدة وطفلتها بحلوان



وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، ونقل والدتها إلى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط سائق صدم سيدة وطفلتها أثناء قيادته سيارة ملاكي بمدينة حلوان.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بشارع مصطفى فهمي، مفاده مصرع طفلة وإصابة والدتها، وتدعى "أسماء عز الدين طاحون"، 30 سنة، مصابة بكسر في الذراع، صدمهما سائق سيارة ولاذ بالفرار.