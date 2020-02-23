Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير المالية السعودي يؤكد استمرار دعم المملكة للبنان

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:35 م
Advertisements
محمد عبدالله الجدعان
محمد عبدالله الجدعان
الفجر السعودي
Advertisements
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.


وأضاف الجدعان، للصحفيين في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين، أن المملكة كانت تدعم لبنان والشعب اللبناني ولا تزال.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، إن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أولًا، ستكون له آثار سلبية في الاقتصاد العالمي ولو تم احتواؤه سريعًا، وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

ودعت جورجيفا -في بيان بعد اجتماع للمسؤولين الماليين من دول مجموعة العشرين- إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس في البشر وفي الاقتصاد.

وقالت: "قطعًا نأمل نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية في الاعتبار، فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير المالية لبنان فيروس كورونا دعم المملكة

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 7 ساعات

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | "الجدعان" يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

وسط حفاوة بالدور السعودي.. المملكة تنضم إلى اللجنة الثلاثية في مجموعة العشرين

من هي كريستالينا جورجيفا المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي؟

تغيير القانون العام لصندوق النقد الدولي من أجل تعيين كريستالينا رئيسة له

صندوق النقد الدولي يتعهد بدعم تخفيف عبء الديون عن الصومال

اختتام أول اجتماعات وكلاء وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية مجموعة العشرين بالرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة

08:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status