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وزير المالية السعودي يؤكد استمرار دعم المملكة للبنان
الأحد 23/فبراير/2020 - 08:35 م
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الفجر السعودي
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أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الجدعان، للصحفيين في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين، أن المملكة كانت تدعم لبنان والشعب اللبناني ولا تزال.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، إن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أولًا، ستكون له آثار سلبية في الاقتصاد العالمي ولو تم احتواؤه سريعًا، وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.
ودعت جورجيفا -في بيان بعد اجتماع للمسؤولين الماليين من دول مجموعة العشرين- إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس في البشر وفي الاقتصاد.
وقالت: "قطعًا نأمل نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية في الاعتبار، فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية".
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