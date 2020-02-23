محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

علق مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، على لقاء الفنان محمد رمضان مع الإعلامي وائل الإبراشي بالأمس، قائلًا إن محمد رمضان لا يقدر حجم الأضرار المالية الجسيمة التي لحقت بالطيار والمحيطين به.



وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن محمد رمضان لا يقدر حجم المشكلة الكبيرة التي وقع فيها بنفسه، وما ارتكبه بحق الطيار.



ولفت إلى أن ما فعله محمد رمضان بحق الطيار جرم قد يصل لـ الحبس 5 سنوات، وفقًا لـ القانون 175 لعام 2018 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه حاول عمل مداخلة مع برنامج وائل الإبراشي بالأمس أثناء استضافة محمد رمضان، ولكنهم رفضوا.

