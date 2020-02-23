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أهداف مباراة آرسنال و إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:39 م
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ارسنال وايفرتون
ارسنال وايفرتون
محمد مرعي
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فاز فريق آرسنال على ضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما باستاد الإمارات، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف آرسنال كل من إدوارد نيكيتاه وبيير إيميريك أوباميانج "هدفين" في الدقائق 27، 33 و46، فيما سجل كالفيرت ليوين وريتشارليسون هدفي إيفرتون في الدقائق 1 و(45+4).

ورفع آرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 36 نقطة بالمركز الحادي عشر.
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