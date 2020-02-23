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الرئاسة التركية تؤكد: البلاد خالية تمامًا من فيروس "كورونا"

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:35 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصدرت الرئاسة التركية بيانًا، مساء اليوم الأحد، موضحة فيه أن "البلاد خالية تماما من فيروس كورونا الجديد"، وجاء البيان بعد أن أعلنت السلطات التركية إغلاق المعابر الحدودية مع إيران وإيقاف الرحلات الجوية الدولية.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق من اليوم، إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتًا، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف قوجة: أن "تركيا قررت أيضًا التوقيف المؤقت، ومن جانب واحد، لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران"، لافتاً إلى منع 8 مواطنين إيرانيين من الدخول إلى تركيا، يومي السبت والجمعة الماضيين، بسبب وجود أعراض مرض فيروس "كورونا" لديهم.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قد أعلن إلغاء مؤتمره الصحفي يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وتسبب انتشار فيروس "كورونا" بإيران في وفاة 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 42 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية نشرتها يوم الأحد.

ومن جدير بالذكر أن العديد من البلدان المجاورة لإيران أغلقت حدودها معها، ومنعت مواطنيها من السفر إلى إيران.

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كورونا فيروس كورونا فيروس تركيا الرئاسة التركية الرئاسة

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