Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصفاقسي يفوز بثنائية على شبيبة القبائل في الدوري التونسي

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
واصل الصفاقسي نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه شبيبة القبائل.

وبادر الصفاقسي بالتسجيل مبكرا عبر محترفه النيجيري كيجسلاي إيدوه في الدقيقة الثالثة، غير أن شبيبة القيروان سرعان ما أدرك التعادل في الدقيقة 13 عن طريق لؤي دحنوس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز المحترف السنغالي إبراهيما تانديا الهدف الثاني للصفاقسي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، فيما عجز شبيبة القيروان عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد الصفاقسي إلى 34 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد شبيبة القيروان، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع).
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 10 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ ساعتين

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة

منذ 40 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status