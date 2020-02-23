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أرسنال يهزم إيفرتون بثلاثية مثيرة في الدوري الإنجليزي

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:37 م
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ارسنال وايفرتون
ارسنال وايفرتون
أحمد عصام
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نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسجل كاليفرت لوين هدف فريق إيفرتون في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، وتعادل نيكتياه لفريق أرسنال في الشوط الأول، واحرز ايميريك اوباميانج هدف التقدم للجانرز، وعاد فريق إيفرتون عن طريق ريتشارلسون للتعادل، بينما اختتم الجابوني اوباميانج الأهداف بإحراز هدف الفوز لأرسنال في بداية الشوط الثاني.


ورفع فريق أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.


ويحل فريق ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 76 نقطة وبفارق 19 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني
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