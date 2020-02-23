مصنع 200 الحربي: تصنيع 70% من الأتوبيس الكهربائي محليا 2023

قال المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن السيارات والأتوبيسات الكهربائية هى المستقبل، حيث ينتقل العالم لاستخدام الأتوبيسات والسيارات الكهربائية لأنها بلا عوادم، وبلا انبعاثات، وبلا صوت.



وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم عقدوا اتفاقيات مع الجانب الصيني لتوطين صناعة السيارات والاتوبيسات الكهربائية في مصر، موضحا أنه تم اختيار الجانب الصيني لأنها تقود العالم في هذه الصناعة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، أن الاتفاقية تنص على تصنع 2000 أتوبيس في مصر خلال 4 سنوات، منوها بأن من المقرر أن تصنع مصر نحو 70% من الأتوبيس الكهربائي محليا بحلول 2023، مؤكدا أن الأاتوبيس الكهربائي أقل تكلفة من الأتوبيس العادي لأنه زيرو صيانة.

