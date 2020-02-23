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أياكس يخسر بهدف وحيد أمام هيراكليس في الدوري الهولندي

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:34 م
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بوابة الفجر
وكالات
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سقط فريق أياكس في فخ الخسارة أمام مضيفه هيراكليس صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ويدين هيراكليس بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيريل ديسرس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

وتوقف رصيد أياكس عند 53 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع هيراكليس رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، فاز أيندهوفن على فيتيسة أرنهايم 2 / 1، وسجل هدفي أيندهوفن سام لامرز في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وأضاف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما سجل تيم ماتافز هدف فيتيسه الوحيد في الدقيقة 60.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فيتيسة عند 38 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، قلب أوتريخت تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2 - 1 على تفينتي أنشخيده. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم أنشخيده بهدف سجله هاريس فوكيتش في الدقيقة 70 ورد أوتريخت بهدفين سجلهما جيرانوكيرك ويوناس أوريلي في الدقيقتين 83 و86 .

ورفع أوتريخت رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد أنشخيده عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.
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