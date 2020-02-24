أبرزها "تكافل وكرامة ".. تعرف على برامج الحماية الاجتماعية





وفي هذا السياق، تستعرض " الفجر " 5 برامج حماية اجتماعية في مصر:



1-تكافل وكرامة

ويعتبر برنامج تكافل وكرامة هو برنامج معاشات وتحويلات نقدية، تعطيه وزارة التضامن الاجتماعي للفقراء ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ويحصل علي هذا المعاش الأسرة والطفل والمرأة وذوى الإعاقة، والمسنين.



ويشترط الأ يكون المتقدم للمعاش يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية، وأن يكون الأفراد المتقدمين للبرنامج من المسنين من عمر 65 عاما أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يمنعه عن العمل.



2- الضمان الاجتماعي

وتقدم وزارة التضامن معاش الضمان الاجتماعي، قد انتهت الوزارة من مسودة مشروع قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدي (معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي)، ترتفع قيمة المعاش للأشخاص المحولين من معاش الضمان الاجتماعي بحد أقصى 150 جنيهًا للمعاش الواحد.



ويبلغ الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهًا للأسرة التي بها 4 أفراد، فيما تختلف قيمة معاش التكافل لأسر، والذي يصل الأساسي فيه 325 جنيهًا، بالإضافة إلي مبلغ خاص لكل طفل بحسب المرحلة الدراسية التي يدرس فيها



3- قانون التامينات الاجتماعية

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، في بداية هذا العام، علي كل العاملين في القطاع العام والخاص، يستهدف القانون توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.



ونشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منشور دوري عن اجراءات تحصيل الاشتراك التامين للعاملين حيث تنخفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل.



تبدأ الحكومة رفع سن المعاشات إلي 65 سنة في عام 2030، حدد القانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه



4- قانون ذوي الإعاقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ديسمبر 2018 اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وتقدم الجهات الحكومية الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، منها الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل.



وتنشئ وزارة الصحة والتضامن، قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاستعانة بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويمنح الأشخاص ذوو الاعاقة معاش شهري طبقًا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، ومعايير استحقاق الدعم النقدي، والتي تتضمن الشخص ذا الاعاقة من الأسر الفقيرة.



5- مشروع 2 كفاية

في ديسمبر الماضي، افتتحت وزارة التضامن المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية لتقليل الزيادة السكانية بين أسر تكافل، تطورت الوزارة 32 عيادة تقدم خدمات تنظيم الاسرة مجانا ضمن مشروع 2 كفاية.



تعمل العيادات للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهى ( البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) واستفاد من خدمات العيادات المجانية 35 ألف و712 سيدة مستهدفة بالمشروع.

زار السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي استعرضت خطة عمل الوزارة وأهم مجالات عملها وعملية الإصلاح التي بدأت الوزارة في تطبيقها.وشرحت القباج، برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة منها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يخدم ما يزيد عن 2.5 مليون أسرة، ويملك قواعد بيانات دقيقة وبرامج تمكين المرأة وبرامج تنظيم النسل" مشروع 2 كفاية" بالتعاون مع أكثر من 100 جمعية أهلية.