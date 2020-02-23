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"الضرائب": تقديم الإقرارات إلكترونيا يوفر الوقت للممولين

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:33 م
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سعيد فؤاد
سعيد فؤاد
داليا الحسين
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قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، إن موسم الإقرارات الضريبة يبدأ من أول يناير وينتهي 30 إبريل للشركات و31 مارس للمواطنين.

وأضافت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن العام الماضي أصدر وزير المالية تعليمات بأن تقدم الشخصيات الاعتبارية "الشركات" الإقرارات الضريبة إلكترونيا، وكذلك هذا العام، مشيرًا إلى أنه ملزم على الشركات تقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيا.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الأفراد أو الموطنين لا يوجد إلزام عليهم بتقديم إقراراتهم الضريبة إلكترونيا ولكنه اختياري، موضحًا: "يمكن لمواطن تقديم الإقرار ورقيا ولا ويوجد مشكلة في ذلك ولكن تقديمها إلكترونيا يوفر وقت الممولين".
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وزارة المالية ميكنة الخدمات الضرائب الكترونيا الاقرارات الضريبية

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