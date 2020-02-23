نهضة بركان يسقط في فخ التعادل أمام سريع وادي الدوري المغربي

أهدر نهضة بركان فرصة اعتلاء صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه سريع وادي زم اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.





وبقي نهضة بركان، الذي حقق تعادله الخامس على التوالي في المسابقة، بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة خلف الوداد البيضاوي (المتصدر)، الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة.





في المقابل، رفع سريع وادي زم رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب البطولة.





وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.





يذكر أن نهضة بركان لم يحقق أي فوز منذ تغلبه 1 - صفر على ضيفه رجاء بني ملال في السادس من يناير الماضي، ضمن المرحلة الحادية عشر للمسابقة.