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بيان عاجل في البرلمان بشأن محكمة دمنهور الابتدائية

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:32 م
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النائب علي عتمان
النائب علي عتمان
دينا إبراهيم
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كشف النائب علي عتمان، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، عن أنه سوف يتقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن توقف محكمة محافظة دمنهور الابتدائية عن العمل، مشيرا أن مبني المحكمة تم إحراقه في أحداث 2011.

وأضاف في تصريح خاص ل "الفجر" أنه تم نقل أعمال المحكمة إلى مقر مدرسة التمريض التابعة للمحافظة، مشيرا إلى أن الموظفين والمحامين ووكلاء النيابة لا يتمكنون من ممارسة عملهم بالشكل الأمثل، نظرا لعدم توافر المناخ المناسب لأداء العمل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم توفير قطعة الأرض المخصصة لبناء المحكمة ولكن ينقص الاعتماد المالي مطالبا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة توفير الاعتماد المالي لبناء المحكمة.
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الكلمات المفتاحية

محكمة محافظة البحيرة دمنهور الابتدائية

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