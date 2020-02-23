عاجل.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري وعدم استكمال المسابقة

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالاجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنه الخماسيه غير الشرعيه برئاسه عمرو الجنايني.

وجاء قرار نادي الزمالك بعد قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.





إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.