احتفال خاص بالمرأة و8 عروض مصرية أبرزهم الممر في الدورة التاسعة من "الاقصر للسينما الأفريقية"





وأعلنت عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن فعاليات البرامج الموازية بالدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث يقام معرض رئيسي حول أفلام الفنان الكبير فريد شوقي وأعماله، وكذلك عرض فيلمي "السقا مات" و"الغول" للمخرج الكبير سمير سيف الذي يحتفي به المهرجان أيضا.



وأضافت الحسيني، أن هناك قسم خارج المسابقة والذي يعرض به 8 أفلام ومن مصر يعرض بها فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، بالإضافة إلى عرض 8 أفلام في بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، إلى جانب عرض 3 أفلام كينية في إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالمهرجان.



وأشارت إلى أن هناك قسم العروض الخاصة، والذي يشهد عرض فيلم "الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك، وفيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت



وأكدت انه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس والذي يواكب فعاليات المهرجان، يحتفي بالمرأة من خلال قسم بانوراما المرأة الأفريقية الذي يعرض به 4 أفلام ومن ضمنها فيلم "يوم للستات" من مصر.؟



كما أعلنت عن عرض 5 أفلام إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية وهي "الممر" وأولاد رزق 2، والفيل الأزرق 2، وكازبلانكا، والفلوس»، وأضافت أن هناك بانوراما العروض الخاصة والتي تشهد عرض فيلمي "لما بنتولد" إخراج تامر عزت، و"الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك، ومن السودان سيكون هناك عرض خاص لفيلم ستموت في العشرين.



وأوضحت انه للعام الثامن علي التوالي، يعمل المهرجان علي برنامج خاص للجمهور المحلي في الأقصر من عروض للأطفال وورش عمل مختلفة وتوفير كارنيهات حضور فعاليات المهرجان.



عقد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل، وحضر المؤتمر كل من، الفنان محمود حميدة رئيس شرف الدورة الثامنة، والفنانة سلوي محمد علي والسيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر، والمخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان وعدد من النجوم والمخرجين والسينمائيين وصناع الأفلام المصرية المشاركة.