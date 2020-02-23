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هشام زكريا لـ "الفجر الرياضي" : مواجهة الترسانة صعبة ونحتاح للتركيز من أجل الفوز

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:30 م
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زكريا
زكريا
رأفت أمين
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إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بقيادة هشام زكريا تدريباته على ملعب نادى السكة الحديد استعداد لفريق الترسانة في إطار الجولة 16 للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" قال هشام زكريا المدير الفني للداخلية، أن مواجهة الترسانة، تحتاج إلى تركيز شديد من جميع اللاعبين، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها المنافس في جدول الترتيب.

وأضاف، أن فريقة دخل معسكر مغلق مساء اليوم، بأحد الفنادق، بمشاركة 20 لاعب، وأن فريق الداخلية يتلقى الدعم الكامل من مجلس إدارة النادي بقيادة اللواء عثمان الدسوقي.

وعن المنافسة على الصعود للممتاز، أشار زكريا أن المنافسة شرسة مع سيراميكا وبتروجت، وان يعمل على عودة الداخلية إلى مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني للداخلية، من هشام زكريا مدير فنى، مجدى مسعد مدرب عام، حسين عبد الجواد مدرب، محمد أبو السعود مدرب حراس مرمى،
محمود شكري مدير إدارى، مصطفى أحمد مدير شؤون اللاعبين، أسامة أنور إدارى، أحمد سيد طيب، مصطفى نواره تأهيل، وائل البحيرى أخصائي علاج طبيعي.

ويحتل فريق الداخلية المركز الثاني برصيد 25 نقطة من الفوز في 6 مباريات
وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين سجل لاعبيه 21 هدف، وسكن شباكه 12 هدف.

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