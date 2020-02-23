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جالطة سراي يفوز على فنربخشة بفي قمة الدوري التركي

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
وكالات
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حقق فريق جالطة سراي الفوز على مضيفه فناربخشة 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز جينتشلاربيرليجي على ضيفه أنقرة جوجو 1 - صفر، وأنطاليا سبور على ملطية سبور 2 - 1.

وسجل أهداف جالطة سراي ريان دونك وراداميل فالكاو، من ركلة جزاء، وهنري أونيكورو في الدقائق 40 و80 والأخيرة من اللقاء، فيما سجل هدف فناربخشة ماكس كروز في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد يونس بلهندة لاعب جالطة سراي في الدقيقة 85 ودنيز توروك لاعب فناربخشة في الدقيقة 84.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام طرابزون سبور، وتوقف رصيد فناربخشة عند 38 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق جينتشلاربيرليجي على ضيفه أنقرة جوجو 1 / صفر، ويدين جينتشلاربيرليجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيوفاني سيو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74.
ورفع جينتشلاربيرليجي رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد أنقرة جوجو عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز أنطاليا سبور على ملطية سبور 2 - 1، وسجل هدفي أنطاليا سبور ألفريدو كوليمبي ولوكاس بودولسكي في الدقيقتين الثامنة و89، فيما سجل هدف ملطية سبور أموت بولوت في الدقيقة 29.

وشهدت المباراة طرد سنان جوميس لاعب أنطاليا سبور في الدقيقة 31، ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد ملطية سبور عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.
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