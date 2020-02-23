نجم برشلونة يغيب شهر عن الملاعب

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، اليوم الأحد أن لاعبه سيرجي روبيرتو سوف يغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.





واكتفى سيرجي روبيرتو بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ضيفه إيبار، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 5 - صفر أمس السبت، ليتربع على صدارة المسابقة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي تلقى خسارة مفاجئة صفر - 1 أمام مضيفه ليفانتي في نفس اليوم.





وكشف برشلونة في بيان "سيرجي روبيرتو لاعب الفريق الأول يعاني من إصابة عضلية في قدمه اليمنى وسوف يغيب لما يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع".



