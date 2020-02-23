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نجم برشلونة يغيب شهر عن الملاعب

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:24 م
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برشلونة
برشلونة
وكالات
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أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، اليوم الأحد أن لاعبه سيرجي روبيرتو سوف يغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

واكتفى سيرجي روبيرتو بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ضيفه إيبار، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 5 - صفر أمس السبت، ليتربع على صدارة المسابقة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي تلقى خسارة مفاجئة صفر - 1 أمام مضيفه ليفانتي في نفس اليوم.

وكشف برشلونة في بيان "سيرجي روبيرتو لاعب الفريق الأول يعاني من إصابة عضلية في قدمه اليمنى وسوف يغيب لما يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

وسيغيب روبيرتو عن لقاء برشلونة مع مضيفه نابولي الإيطالي بعد غد الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك عن الكلاسيكو مع ريال مدريد، الذي سوف يُقام بملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الفريق الملكي يوم الأحد المقبل.
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