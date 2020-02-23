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كاهن كنيسة العذراء بمسطرد: الصيام الكبير ممتد لـ 55 يومًا وينتهي بعيد "قيامة المسيح"

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:27 م
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القمص عبدالمسيح بسيط
القمص عبدالمسيح بسيط
كساب أحمد
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قال القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن الصيام الكبير مدمته 55 يومًا، وينتهي بقدوم عيد القيامة، ويكون على 3 أجزاء، مشيرًا إلى أن الصوم يكون بالابتعاد عن كل المأكولات الصيامية، والابتعاد عن السماك، ويعتمد على البقوليات فقط.

وتابع "بسيط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الصوم الكبير يتخلف عن الأصوام الماضية، بعدم احتوائه على أي نوع من البروتين الحيواني مثل السمك واللبن.

ولفت إلى أن الصوم الكبير يمتد من الساعة الثانية عشر ليلًا عن الساعة الـ4 عصرًا، مضيفة أن الصوم الكبير أصعب أنواع الصوم عند الأقباط، وأحبها وأمتعها عند الأقباط في نفس الوقت.
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مصر كنسية كاهن اخبار

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