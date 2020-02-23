أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 23/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أكد تنظيم القاعدة في اليمن، مساء اليوم السبت، على مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، عن موقع سايت.







