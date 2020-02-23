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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:24 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 23/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تنظيم "القاعدة" يؤكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أكد تنظيم القاعدة في اليمن، مساء اليوم السبت، على مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، عن موقع سايت.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، مساء اليوم الأحد، وانطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش يبدأ عملًا عسكريًا على محور "جبل الزاوية"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلن الجيش الوطني السوري، مساء اليوم الأحد، أنه بدأ عملية عسكرية مرتقبة باتجاه محاور الطريق الدولي (حلب اللاذقية/ M4)، منتزعًا السيطرة على بلدتي "حنتوتين" و"الشيخ دامس" بعد تطهيرهما من مسلحي جبهة النصرة و"أنصار التوحيد" وحلفائهما.

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الكلمات المفتاحية

قذائف صاروخية قاسم الريمي جنوب إسرائيل جبل الزاوية بوابة الفجر الجيش

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