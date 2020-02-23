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مفيد شهاب: إثيوبيا بنت سد النهضة في ظل فوضى 2011

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:21 م
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الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب
هدير حمزة تصوير مصطفي الديب
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أكد الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن مصر تعتمد بشكل كلي علي مياة نهر النيل، فهو الحياة بالنسبة لنا ويمثل 97% من موارد مصر المائية، علي عكس العديد من الدول التي تعتمد علي مصادر أخري، مثل تحليه مياه البحار أو المياه الجوفية، والأمطار، وأن مشكلة سد النهضة تعتبر قضية رأي عام وأي مشكله تتعلق بانقطاع المياه تعتبر احتضار لمصر.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الصالون الثقافي بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مضيفا أن سياسة مصر المائية واضحة، فهي علي اتصال بكافة دول حوض النيل، وتسعي مصر لمشاريع مع باقي دول حوض النيل، لزيادة حصتها.

وأشار إلي أن الحصة الخاصة بمصر من مياة نهر النيل، تقدر ب 55 ونصف مليار متر مكعب، وأن مياه نهر النيل حق تاريخي مكتسب لمصر، وأن الاثيوبيين يختلفون معنا علي ذلك، باعتبارهم دولة المنبع ونحن دولة المصب، وأن حصة مصر ستضرر سلبيا في حالة تطبيق ما يريدون فعله.

وتابع "شهاب": في عام 1902 أبرمت مصر اتفاقية دولية، تحفظ حقوقها وحق باقي الدول في المياه، ونصت تلك الاتفاقية علي أن مياه النهر حق للجميع، ويجب تجنب ما يمثل اي ضرر لأي دولة، وعدم المساس بحق الدول أو اقامه اي مشروعات الا بمشوره الدول الأخري وموافقتها وعدم اضرارها، مؤكدا علي الاختلاف الكبير بين سد النهضة والسد العالي لانه لا يمثل اي ضرر علي باقي الدول، مثلما سيفعل سد النهضة.

وأضاف أن اثيوبيا أنتهزت فرصة أحداث 25 يناير، ووضعوا حجر الأساس لبناء سد النهضة بمواصفات جديدة مغايرة للمواصفات القديمه المتفق عليها، فمثلا تم تغيير سعة السد من 14 مليار متر مكعب إلي السعة الجديدة 74 مليار متر مكعب.
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الكلمات المفتاحية

مفيد شهاب سد النهضة حوض النيل

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