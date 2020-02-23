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استشاري علاج سموم يُحذر من انتشار سمك فلية مجهول المصدر

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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حذرت الدكتورة نشوى شرف، استشاري علاج السموم، من شراء سمك فلية مجهول المصدر، قائلة: "البعض يقوم بشراء سمك طرنشات بسعر زهيد جدَا، وهذا السمك قد يؤدي إلى تسمم سيء للغاية، وتنميل في الفم وأجزاء كبيرة في الجسم، وزغللة في العين، وارتفاع الضغط، وفقدان الوعي، وألم شديد في العضلات".

وشددت "شرف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على ضرورة أن يقوم أي مواطن بسرعة التوجه إلى مراكز علاج السموم، إذا شعر بأي أعراض تسمم، مشددة على ضرورة شرب السوائل في هذه الحالة.

ولفتت إلى أن مراكز السموم تقوم بإعداد غسيل معدة في حالة وجود تسمم، وتعوض الجسم بالسوائل وخفض الضغط، معقبة: "الحمد لله أغلبية الحالات تحت السيطرة".
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مصر طرنشات سمك فليه اخبار

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