مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لقانون "الأعلى للإعلام" ونشره بالجريدة الرسمية

بعد مطالبات كثيرة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتأخر إصدارها لأشهر، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر برقم 180 لسنة 2018.





وكان قد انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه البرلمان في سبتمبر الماضي، وإبداء ملاحظاته عليه، وإسالها إلى مجلس الوزراء.