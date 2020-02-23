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التضامن تكشف أسباب انخفاض أسعار الحج هذا العام

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أسباب انخفاض أسعار الحج هذا العام.

وقال "عبدالموجود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أنهم انتهوا من خدماتهم وتعاقداتهم الخاصة بموسم الحج هذا العام، أما تحديد الميزانية أو الموازنة التقديرية لموسم الحج ستقر خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وأضاف أن المؤشرات تؤكد أن أسعار الحج ستنخفض هذا العام من 7 لـ8%، أو 5%، مقارنة بالعام الماضي، على حسب مستوى الحج، مؤكدًا أنه سيتم تقديم خدمات أفضل للحجاج هذا العام.
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