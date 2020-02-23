"الوطنية للصحافة" تقر مشروعها بإنشاء مطبعة موحدة وكيان واحد للتوزيع

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن إقرار مشروعها بإنشاء مطبعة موحدة على أحدث النظم العالمية، تعيد للصحف المصرية رونقها وتفوقه، وذلك في غرار دخول عصر الطباعة الرقمية.



وقالت الهية في بيان لها، إنها تعتزم إقامة كيان موحد للتوزيع، لحل أزمة التوزيع الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية القومية، وبهدف تقليل النفقات.



وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، سبعة اجتماعات متتالية على مدار أسبوعين، ضمت مجموعة من شباب الصحفيين ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وكوكبة من كبار الكتاب والمفكرين والأدباء، وأساتذة الصحافة والإعلام، وشباب تنسيقية الأحزاب، ونقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، ومجموعة من شباب الإعلاميين، وممثلي النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر؛ وذلك في إطار خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية والتواصل بين الأجيال الصحفية.