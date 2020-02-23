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"الصحة": تسجيل الإصابة بـ كورونا القديم في نجران وليس الجديد
الأحد 23/فبراير/2020 - 07:53 م
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الفجر السعودي
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أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة نجران هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم.
وأكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة نجران أو في المملكة عمومًا، ولله الحمد.
وقالت: "تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات".
وقالت: "تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات".
وأكدت وزارة الصحة السعودية، عدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها فيروس كورونا الجديد.
واستبعدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، انتقال الفيروس عبر البضائع.
وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض، فقد أوضحت وزارة الصحة أن شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى؛ إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين، واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة للحد من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.
وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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