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عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:01 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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فجر الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي مفاجآة من العيار الثقيل بخصوص الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري والتي جمعت الأهلي والزمالك مساء الخميس الماضي، مؤكدًا على أن قنوات أبو ظبي لم تقدم أي لقطات أو صور عن المباراة.

 

وغرد السعدي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اندهش من اقحام اسم ⁧‫#أبوظبي_الرياضية  في ما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر".

 

‏وأضاف :"قولا واحدا لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراة او ما حدث فيها ولم يطلب منا احد هذا الطلب".

 

‏وتابع :"ما تريدونه عرضناه على الهواء ‏ولسنا طرفا في الاحداث".

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري
عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري
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