بالأسود'.. بريانكا شوبرا تتألق في حفل مومباي

ظهرت النجمة بريانكا شوبرا أمس بإطلالة مميزة خطفت الأنظار خلال إحتفالية عالم الأزياء في مدينة "بومباي".



وتألقت "شوبرا" خلال هذه الإحتفالية بفستانا شفاف طويل من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها، وإرتدائها بعض من الإكسسورات الرقيقة.



وفي سياق أخر شاركت "شوبرا" في هذه الإحتفالية من قبل خلال تكريم السينما الهندية.



وقدمت "شوبرا" العديد من الأعمال الفنية منها كوانتيكو، زانجير، حب مستحيل، دوساتنا، موضة.