Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسود'.. بريانكا شوبرا تتألق في حفل مومباي

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
ظهرت النجمة بريانكا شوبرا أمس بإطلالة مميزة خطفت الأنظار خلال إحتفالية عالم الأزياء في مدينة "بومباي".

وتألقت "شوبرا" خلال هذه الإحتفالية بفستانا شفاف طويل من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها، وإرتدائها بعض من الإكسسورات الرقيقة.

وفي سياق أخر شاركت "شوبرا" في هذه الإحتفالية من قبل خلال تكريم السينما الهندية.

وقدمت "شوبرا" العديد من الأعمال الفنية منها كوانتيكو، زانجير، حب مستحيل، دوساتنا، موضة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 6 ساعات

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ 35 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 9 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status