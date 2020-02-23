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فرنسا تعلن إستعدادها لمساعدة لبنان ماليا

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:54 م
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مصرف لبنان المركزي
مصرف لبنان المركزي
وكالات
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قال برونو لو مير وزير المالية الفرنسي، إن بلاده مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.

وقال لرويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: "فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل".

وأضاف ”نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران“.
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الكلمات المفتاحية

وزير مالية فرنسا اقتصاد لبنان ازمة لبنان

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