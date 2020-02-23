Advertisements
Advertisements
Advertisements

صاحب دعوى شطب محمد رمضان: أعماله أنشأت جيلًا مشوهًا أخلاقيًا

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المحامي طارق محمد، صاحب دعوى شطب الممثل محمد رمضان، إنه قام بإعداد دعوى في محكمة القضاء الإداري لشطب الفنان محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية، خاصة أن معظم أعماله تحرض على العنف والبلطجة.

وتابع "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أعمال "رمضان" أنشأت جيلًا مشوهًا أخلاقيًا، وهذا الأمر واضح في ظهور عدد كبير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، يرقصون على أغانيه بالسيوف، ولذلك لابد أن يشطب.

من جانبه شن الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، هجومًا على الفنان محمد رمضان، قائلًا: "عدو نفسه، وينقصه قدر كبير من التعبير عن فنه، أحيانًا الفلوس تزيد الغرور والثقة، وهذا يخيل للبعض أنه يمتلك الدنيا وما عليها".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ ساعة و نصف

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

منذ ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:34 م

عاجل.. مفاجأة نارية في قائمة الزمالك

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

05:47 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

عاجل.. يعقوب السعدي يُكذب اتحاد الكرة في أحداث السوبر المصري

08:01 م

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status