صاحب دعوى شطب محمد رمضان: أعماله أنشأت جيلًا مشوهًا أخلاقيًا

قال المحامي طارق محمد، صاحب دعوى شطب الممثل محمد رمضان، إنه قام بإعداد دعوى في محكمة القضاء الإداري لشطب الفنان محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية، خاصة أن معظم أعماله تحرض على العنف والبلطجة.



وتابع "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أعمال "رمضان" أنشأت جيلًا مشوهًا أخلاقيًا، وهذا الأمر واضح في ظهور عدد كبير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، يرقصون على أغانيه بالسيوف، ولذلك لابد أن يشطب.



من جانبه شن الإعلامي سيد علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، هجومًا على الفنان محمد رمضان، قائلًا: "عدو نفسه، وينقصه قدر كبير من التعبير عن فنه، أحيانًا الفلوس تزيد الغرور والثقة، وهذا يخيل للبعض أنه يمتلك الدنيا وما عليها".

