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وزيرة البيئة: هناك توجه بدخول الشباب للاستثمار في مشروعات قش الأرز والمخلفات الصلبة

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:51 م
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ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
داليا الحسين
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالقضايا البيئية، موضحة أن اجتماعها مع الرئيس السيسي بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تناول تطوير قطاع البيئة في مصر.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد "هناك توجه من القيادة السياسية بدخول الشباب للاستثمار فى مشروعات قش الأرز والمخلفات الصلبة"، مؤكدة أن الرئيس السيسي يهتم بمشاكل المواطنين.

وأوضحت أنه تم عرض ملف البيئة بشكل مختلف؛ حيث سيتم ربطه بالاستثمار والاقتصاد بمعنى أن الدولة ستنظر إلى محورين الأول: الحد من التلوث وكيفية الاستثمار والاقتصاد فيه مثل إعادة تدوير المخلفات، معقبة: "عايزين نقلب مشكلات قش الأرز والمخلفات الزراعية لفرص عمل للشباب".

ونوهت وزيرة البيئة إلى أن المحور الثاني هو الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية بتغير سلوكيات المواطنين، متابعة: نستخدم معايير الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد في المشروعات البيئية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة".

ونوهت بأن مشاركة القطاع الخاص في القضايا البيئية يحتاج إلى مناخ جيد وحوافز استثمارية، مضيفة "دعم القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير المحميات الطبيعية والبحرية لزيادة الاستثمار فى هذا المجال".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المحميات البحرية فى جنوب سيناء تستهدف توفير خدمة متكاملة للسائح بهدف تنمية القطاع البيئي.
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