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شاهد.. كيف عبرت "نانسي" ابنة رانيا يوسف عن دعمها لوالدتها

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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عبرت "نانسي" ابنة الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بنجاح والدتها، خلال لقائها بتليفزيون دبي قائلة: جاية أشوف مامتي مثلت ازاي ودورها عامل ازاي.

وحرصت "نانسي" خلال هذا اللقاء على عدم الإفصاح عن تفاصيل الفيلم الجديد لوالدتها قائلة: اتفرجوا على الفيلم وهتعرفوا.

وفي سياق أخر شاركت "يوسف" في العديد من المسلسلات منها عيون القلب، السبع وصايا، خطوط حمراء، موجة حارة، حرب الجواسيس، أهل كايرو، طاش ما طاش، العطار وسبع بنات، مجنون ليلى، حارة، كلمة حق، عروس البحر.


وقدمت "يوسف" العديد من الأفلام منها صرخة نملة، هو في كدة، ريجانا، كبارية، زهايمر، النيل، الكاشي ماشي، الناجون من النار، واحد صحيح.
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رانيا يوسف

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