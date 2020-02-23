1.8 % ارتفاع في تحويلات العمالة الأجنبية بالإمارات





ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية في دولة الإمارات للخارج بنسبة 1.8% خلال الربع الاخير من العام 2019 مقارنة مع الربع ذاته من 2018، لتسجل 165 مليار درهم تقريبا خلال العام 2019، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".





وخلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر من العام الماضي بلغت نسبة التحويلات الشخصية الخارجة التي تمت تسويتها عبر البنوك بنسبة 15.6 ٪ في حين تم تنفيذ بقية التحويلات الشخصية الخارجة من خلال شركات الصرافة.





وكانت البلدان الخمس التالية هي الأكثر أهمية في حصة تدفقات التحويلات الشخصية الخارجة وهي الهند وباكستان والفلبين ومصر وبنغلاديش والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.





وكانت قيمة التحويلات خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 43.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.





وانخفضت قيمة ما تم تسويتها عبر البنوك بنسبة 0.2% في حين ارتفعت قيمة التحويلات بواسطة شركات الصرافة بنسبة 6%.



