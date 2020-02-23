تفاصيل غرق طفل في ترعة بالأقصر

لقي طفل بالعام الثاني من عمره مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه في مياه ترعة بمركز أرمنت، جنوبي غربي الأقصر.



تعود تفاصيل الواقعة كما يرويها شهود عيان، إلى تلقي النجدة بلاغًا من أهالي أرمنت، يفيد بغرق طفل يدعى "يسر عبد الرحيم" يبلغ من العمر عام وثمانية أشهر، في إحدى الترع التابعة لمركز أرمنت، أثناء قيامه باللهو بالقرب من منزله.



وبانتشال جثة الطفل بعد العثور عليها، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى أرمنت التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، لانتظار تحقيقات النيابة العامة والتصريح بالدفن.



