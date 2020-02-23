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عاجل.. تنظيم "القاعدة" يؤكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:14 م
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قاسم الريمي
قاسم الريمي
الفجر
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أكد تنظيم القاعدة في اليمن، مساء اليوم السبت، على مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، عن موقع سايت.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت يوم الجمعة الموافق 7 فبراير الجاري، عن نجاحها في اغتيال زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي، ونائب زعيم التنظيم أيمن الظواهري، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي فوق وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل الريمي بأنه "يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة القاعدة العالمية، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".

ويذكر أن "القاعدة في جزيرة العرب"، قد ظهر عندما توحد فرعا التنظيم في كل من المملكة العربية السعودية واليمن عام 2009م، وتولى الريمي منصب القائد العسكري للتنظيم المستحدث، بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم ضمن أراضيها.

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الكلمات المفتاحية

قاسم الريمي تنظيم القاعدة تنظيم اليمن القاعدة

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