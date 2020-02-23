تطوير العشوائيات: تسكين أهالي حكر السكاكيني بالقاهرة خلال 8 أسابيع





قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن محافظة القاهرة بدأت في إزالة منطقة حكر السكاكيني بحي الشرابية، لافتًا إلى أن أهالي المنطقة سيتم تسكينهم خلال 8 أو 9 أسابيع؛ وعددهم 500 أسرة في حي الأسمرات.وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تم تسكين أهالي حكر السكاكيني القديم في حي الأسمرات أيضا، لافتًا إلى أنه يوجد 7200 شقة في مدينة الأسمرات.ولفت المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يتابع عمليات الإزالة وتسكين الأهالي خلال اجتماعات دورية أسبوعيا، معلقًا: "نلاحق الزمن.. والشقق لأول مرة أصبحت موجودة ومستنية الناس تسكنها".ونوه إلى أن منطقة حكر السكاكيني سيتم إزالتها ولن يتم البناء فيها مرة أخرى؛ لأنها منطقة مكتظة بالسكان وتحتاج إلى خدمات، موضحًا أنه سيتم بناء خدمات للأهالي مثل مركز طبي، معقبًا: "عايزين نزرع رئة هناك".