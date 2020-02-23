إطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية

أعلن صندوق النقد العربي عن إطلاق منصة "بنى" للمدفوعات، تتويجا للجهود المبذولة في الفترة الماضية بالتعاون مع المصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".





تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية".





وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية. وتقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، يشكل إطلاق المنصة خطوة هامة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.





ويشكل إطلاق المنصة تطورا مهما في الاسواق المالية العربية، يتزامن مع بدء عملية التحاق أوائل المشاركين فيها من البنوك التجارية الرائدة التي تم التعاون معها لتكون من رواد المستخدمين للمنصة على أن يتم تسوية أول عملية دفع بين البنوك العربية في الأيام القادمة.





وفي هذا السياق أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن سعادته بإطلاق المنصة لأهميتها الاستراتيجية في تشجيع وتنمية الانشطة والمبادلات المالية والاستثمارية والتجارية العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، آملا أن تساهم المنصة في خدمة التكامل المالي وتساعد كذلك في توفير البيئة المشجعة لتطوير الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.





كما أعرب عن خالص تقديره وامتنانه لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ولمجلس محافظي الصندوق ومجلس إدارته على دعمهم لجهود الصندوق في إنشاء المنصة، منوها بما تقدمه السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر صندوق النقد العربي من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.