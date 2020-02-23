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بسبب ركلة جزاء.. رئيس نادي التعاون السعودي يهدد باستقالته

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:06 م
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رئيس نادي التعاون السعودي
رئيس نادي التعاون السعودي
وكالات
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انتقد محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي حكم المواجهة التي جمعت فريقه بالرائد أمس السبت، متعهداً بتقديم استقالته حال تأييد رئيس لجنة الحكام قرار احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها الرائد هدف التعادل.

وتقدم التعاون بهدف سجله محمد السهلاوي في الدقيقة 35 وتعادل الرائد بهدف سجله محمد فوزير في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وشكك القاسم في وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) خلال المواجهة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:" أتحدى أن تكون متواجدة (فار) في الملعب ، وهل عدم رجوع حكم المباراة إلى تقنية فار مقصود؟".

وأكد رئيس التعاون أن ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح محمد فوزير لاعب الرائد ليست صحيحة، مضيفا: "إذا أيد رئيس لجنة الحكام صحة القرار سأتقدم فوراً باستقالتي"

وأضاف:" فريقي مستهدف وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث مع فريقي القمة الهلال والنصر لأن الاتحاد السعودي ولجنة الحكام يخشونهما".
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قم رئيس نادي التعاون السعودي

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