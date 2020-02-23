عاجل.. حبس الخادمة بطلة فيديو"إعمليها على نفسك"



تعليقات غاضبة كثيرة صاحبت مقطع الفيديو، من بينها: "إنتوا بتهزروا ده استحالة يكون بجد، تمثيل ده صح، ولو بجد إن شاء الله نشوفك كده وتعمليها على نفسك وما تلاقيش حد يغيرلك حتى"، و "كما تدين تدان، وربنا موجود، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء، خافي ربنا".



وعلق حساب آخر: "الأهم من إن حد ينقذها لازم القائم بالتصوير والموجودين بنفس البيت أو الدار يتعاقبوا منتظرين التفاصيل والمتابعة".



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس الخادمة "صفاء" 32 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتقاط مقطع فيديو لسيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الطالبية، ظهرت فيه وهى تبكى، لرفض الخادمة دخولها الحمام.واعترفت الخادمة في تحقيقات النيابة، انها كانت تعمل لديهم منذ شهر، وقامت بتصوير الفيديو أثناء وجود السيدة بمفردها في المنزل، انتقامًا من أبنائها، نتيجة لخلافات سابقة بينهم، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغًا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من "ح. ح" 75 سنة، مستشار لوزير الكهرباء الأسبق، يقول فيه إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لزوجته المدعوة "عايدة"، 76 سنة، مصابة بجلطة في المخ تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها، واتهم خادمته، 35 سنة، كانت تعمل طرفهم، أنها وراء ارتكاب الواقعة، لتركها العمل منذ فترة."إعمليها على روحك".. جملة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لسيدة مسنة، تبكي بينما ترفض الفتاة التي تصورها إدخالها الحمام، ليلقى العديد من ردود الفعل الجماهيرية والرسمية.الفيديو ظهرت فيه المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة تقول: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، مضيفةً: "مورناش إحنا إلا الحمام إعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك إعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".