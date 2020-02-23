كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

قرر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة استدعاء الوافد الجديد مارتن برايثويت للسفر مع بعثة البارسا إلى إيطاليا قبل مواجهة نابولي والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء بذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد: "بالرغم أنه لا يمكنه اللعب في دوري أبطال أوروبا, مارتن بريثويت سوف يُسافر مع البعثة إلى نابولي".

وتابعت الصحيفة: "يأتي سفر مارتن من أجل دعم زملائه بالإضافة لكي يتأقلم مع الأجواء بشكل أسرع"

وكان مارتن شارك في جزء من مباراة برشلونة أمام إيبار في الجولة الماضية من الليجا ، والتي انتهت بفوز البارسا بخمسة أهداف دون رد.