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كشف لغز العثور على جثة شاب في مياه ميناء الإسكندرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:07 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، لغز العثور على جثة لشاب مجهول الهوية، غارق في مياه البحر داخل حدود ميناء الإسكندرية.

تلقى اللواء عزت عبد القادر، مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الميناء، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، غارق بمياه البحر في حدود الميناء.

وتم على الفور انتشال الجثة، ونشر أوصاف على جميع أقسام الشرطة بالمدينة، كما تم فحص بلاغات الغياب بمدينة الإسكندرية وجميع المحافظات، وتم التوصل إلى بلاغ حرر من أسرة بمحافظة البحيرة، بشأن تغيب نجلهم منذ 5 أيام، وتم استدعاء أصحاب البلاغ، وبمناظرة الجثة، تعرفوا عليه وأكدوا أن الجثمان لنجلهم المتغيب عن المنزل قبل 5 أيام، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أ م ع" 22 عامًا، مقيم بمحافظة البحيرة، ومبلغ بغيابه.

وتم تحرير محضر قسم شرطة ميناء الإسكندرية، رقم228 لسنة 2020، وتم نقل الجثة لمصلحة كوم أمة بوسط الإسكندرية، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن وتسليم أهليته الجثمان.
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مصر شاب حوادث الجمال والرفاهية الاسكندرية اخبار

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