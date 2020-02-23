عمرو فهمي | من هو "سكرتير عام الكاف السابق" الذي رحل عن عالمنا اليوم؟

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اليوم السبت الموافق 23/2/2020، أبرز المعلومات عن عمرو فهمي سكرتير عام الكاف السابق الذي توفاه الله ورحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 36 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل عمرو فهمي منصب السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الفترة بين 2017 وحتى 2019.





من هو عمرو فهمي الذي رحل عن عالمنا اليوم؟

1- ينتمي عمرو فهمي لأسرة كروية فجده المهندس مراد فهمي كان لاعبًا سابقًا في الأهلي، وتولى منصب مدير الكرة، كما أصبح عضوًا بمجلس إدارة النادي الأحمر، وسبق له تولى منصب السكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأول، وهو المصري الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





2- والده هو مصطفي فهمي، الذي خلف والده فى منصب سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما عمل كمدير لقطاع المسابقات للفيفا ليكون المصري الأول الذى يشغل هذا المنصب قبل أن يتركه ويعود إلى مصر ليترشح على قائمة محمود طاهر -رئيس الأهلي السابق- بمنصب نائب الرئيس.





3- شقيق جد عمرو فهمي هو عزيز فهمي حارس مصر فى كأس العالم 1934 والذى احترف في نادي في مونبيليه الفرنسي.





4- حصل عمرو فهمي على بكالريوس إدارة الأعمال من الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على ماجستير في الإدارة والقانون وعلوم الرياضة من جامعة مونتفزونت ببريطانيا ودبلومة من جامعة نيوشاتيل في سويسرا وبوكوني في إيطاليا ودبلومة الفيفا في ادارة وتسويق كرة القدم.





5- كان عمرو فهمي يتحدث 3 لغات بخلاف العربية وهم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.





6- سبق له العمل في إدارة المسابقات بالكاف بين عامي 2007 و2015، كـأس أفريقيا للمحليين وإدارة البطولات المحلية داخل القارة ووصل فى عام 2015 لإدارة البطولة الأكبر في إفريقيا، كأس الأمم الأفريقية بالإضافة إلى الاستعانة به فى بطولة كاس العالم للشباب تحت 20 عاماً فى تركيا التى اقيمت عام 2013 وأولمبياد ريو دي جانيرو .





7- عمل عمرو فهمي كمدير للعمليات الخاصة في أفريقيا بشركة لاجاردير سبور في فرنسا قبل تعيينه في منصب السكرتير العام للكاف.





8- فهمي الابن كان مشجعًا للأهلي محليًا ونادي أرسنال عالميًا.





9- تولى عمرو فهمي منصب السكرتير العام للكاف في نوفمبر 2017، خلال اجتماعه الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط.



