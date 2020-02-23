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"لا أقبل التأويل".. رد قوى من الأنبا أغاثون على إدعاءات فيلوباتير

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:04 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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علق الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة للأقباط الأرثوذكس، على هجوم القس فيلوباتير عزيز، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوكسية في الولايات المتحدة الأمريكية، علي إحدى عظاته والتي جاءت تحت شعار ( علاقة الأقباط الأرثوذكس بإيمان وعقائد كنيستهم)، قائلًا: إن فيلوباتير قام بنشر إدعائاته غير صادقة وغير حقيقية، مضيفًا: إنني لا استخدم المنبر ضد أحد بل أعلم تعاليم الكنيسة فقط كما تعلمنا، لافتا إلى أن فيلوباتير يقوم بتأويل في بعض ما تحدثت عنه بالخطأ، وانا لا أقبله تمامًا.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو بثه عبر الصفحة الرسمية لمطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

وقال " أغاثون"، إنه قد سبق بالتعدي عليَّ بالتهم بالخطأ وقام بالاعتذار وقبلت اعتذاره، متسائلًا: "لماذا يعود بالهجوم مره أخري عبر حسابه الشخصي وبعض المواقع الإلكترونية؟".

وأضاف قائلًا: "أنا حابب أقول إلى ابونا فيلوباتير انت واحد من الكثريين المحرضيين ضدنا"، وأنا لم أخطئ في حق أحد وما يحدث من الهجوم ضدنا هي ضريبة التعليم المستقيم والصحيح، مضيفًا: " أوعي تفتكر يا أبونا فيلوباتير انك انت أو الناس اللي وراك.. هايمنعونا نعلم تعلىم الكنيسة صح.. وإذا كان عندك غيرة على تعليم الكنيسة وإيمانها ترد عليهم، ودول ما أكثرهم داخل وخارج مصر.. إنما احنا الشوكة اللي انتم اللي مش مستحملينها.. وعلى فكرة إحنا عارفين كويس مين اللي وراك لكن أنا مش هاقولك.. وكل إنسان يعلم تعليم صحيح يتم التحريض ضده!؟، لكن ده عيب ولم يجوز أن يكون".

وأوضح أسقف مغاغة، إنه يؤكد خلال عظته حول علاقة الأقباط الأرثوذكس بايمان وعقائد كنيستهم، على جزئية أن الأقباط يعشون اإمانهم، ومن حقهم الدفاع عن إيمانهم، لافتًا إلى أنه كقيادة في الكنيسة القبطية يتابع ويرى الهجوم الذي التي يتعرض له الإيمان من أبناء الكنيسة والتشكيك والطعن فيها على الأقل من منذ 5 سنوات، لدرجة أن هناك من أبناء الكنيسة قاموا بضم لهم البعض من الطوائف الأخرى الذين لم يؤمنوا بعقيدة كنيستنا.

وأكمل قائلًا: إحنا شايفين ناس بتقول المجمع المقدس والكهنة والرهبان والشعب ليس من حقهم يدافعوا عن الإيمان، متسائلًا " هو الإيمان ده ملك مين؟.. الإيمان ملك الشعب بكل درجاته وملك الرهبان والأكليروس.. واللي مش عارف الكلام ده يرجع للتاريخ!.. وارجعوا لعظة للبابا الراحل شنودة عن الإدانة.. فانا قولت إذا كان الشعب هو يعطي جانب يقوم به لاصحاب السلطات".

وأشار إلى أن القس فيلوباتير يقوم بتأويل كلامي بإنه تعلىم بروسستانتي، قائلًا: " أنا بدرس في كليتين لاهوت – كلية المنيا لاهوت رعوي – وإكليريكية الكويت لاهوت مقارن،... لا يا حبيبي هو انا مش عارف أن الكهوت له دور رئيسي وهل تتخيل أن الروح القدس هو مصدر العطايا الإلهية !، كل هذا أفهمه جيًدا.
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الكلمات المفتاحية

فيلوباتير الأنبا أغاثون الأقباط الارثوذكس

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